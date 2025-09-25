Homem é preso suspeito de esfaquear jovem na comunidade Jamanxin, em Trairão (PA)

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (25), na comunidade Jamanxin, distrito de Trairão. O suspeito foi encontrado portando um terçado e confessou o crime.

Por volta das 08h, a Polícia Militar foi acionada após um esfaqueamento na comunidade de Jamanxin, distrito de Trairão.

Durante o deslocamento, os policiais encontraram em via pública o suspeito , indentificado pelas iniciais F.N.S , portando um terçado. Ele confirmou envolvimento no crime.

No local, os agentes encontraram a vítima, confirmando a veracidade da ocorrência.

Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Trairão e apresentados ao delegado Wellington Lamarao e ao escrivão Alessandro para os devidos procedimentos.

