Homem é preso suspeito de estuprar a filha de 5 anos em Bragança, no PA

De acordo com as investigações, o preso teria transtornos psicóticos. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

O boletim médico comprovou os abusos e as polícias Civil e Militar passaram a fechar o cerco ao agressor. Um policial aposentado conhecido da família e o irmão do suspeito resolveram entregá-lo à Polícia.

Segundo a Polícia Civil, a criança deu entrada no Hospital Santo Antônio com hemorragias, hematomas, lesões e fortes dores nas partes íntimas.

A criança deu entrada no Hospital Santo Antônio com hemorragias, hematomas, lesões e fortes dores nas partes íntimas, segundo a Polícia Civil. Um homem foi preso em Bragança, nordeste do Pará, suspeito de estuprar a filha de cinco anos de idade.

