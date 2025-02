Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos no bairro Santa Rita em Alenquer

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Alenquer, no PA — Foto: Aldemir Portela/Polícia Civil

A criança foi levada pelo Conselho Tutelar até o hospital Santo Antônio para atendimento.

Um homem suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de 10 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (9), no município de Alenquer, oeste do Pará.

O caso chegou ao conhecimento da PM por volta das e 19h45, quando um jovem de 22 anos, foi até a base da 26ª CIPM informar que sua irmã de 10 anos, teria sido vítima de estupro praticado pelo próprio pai, que é separado da mãe da criança, e que o fato teria ocorrido na residência do suspeito, no bairro Santa Rita.

A guarnição da PM foi até o local onde se encontrava a criança, sua mãe e uma irmã de 16 anos. A mãe da criança relatou que a criança estava muito abalada emocionalmente, mas que havia contado que o pai teria pegado nas suas partes intimas, beijado sua boca e mandado ela abrir as pernas, tocando em outras partes corpo, e ainda teria ameaçado que se ela contasse para alguém iria apanhar.

A mãe da criança ainda relatou à polícia, que ao levar a criança no banheiro verificou vestígios de sangue em sua calcinha e que a filha teria feito xixi com um pouco de sangue.

O Conselho Tutelar foi acionado e os conselheiros plantonista John Sampaio e Helia Duarte deram apoio à ocorrência e realizaram a escuta especializada. A criança foi levada pelo Conselho Tutelar até o hospital Santo Antônio para atendimento.

Após ouvir os relatos da mãe da criança, os policiais foram até à residência do suspeito, que esboçou reação no momento da detenção, sendo necessário uso de algemas. O suspeito foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

