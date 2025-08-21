Homem é preso suspeito de estuprar criança de 10 anos em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e o suspeito segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Pará, por meio da equipe de plantão da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá, realizou a prisão em flagrante de um homem por estupro de vulnerável, na noite desta terça-feira (19/08).

Os policiais tiveram conhecimento do crime a partir de informações de funcionários de um hospital do município. Segundo a denúncia, uma criança do sexo feminino, com apenas 10 anos de idade, deu entrada no hospital apresentando sinais de violência sexual.

De imediato, a equipe deslocou para iniciar o levantamento preliminar de informações, momento em que foi possível identificar testemunhas e obter o nome de um suspeito. Em diligências ininterruptas, foram averiguados três endereços diferentes e o criminoso foi localizado.

O homem foi conduzido para prestar esclarecimentos na unidade especializada e foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O preso encontra-se custodiado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá, onde permanecerá à disposição da Justiça.

