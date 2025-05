Homem é preso suspeito de incendiar casa em Novo Progresso

Uma casa no bairro Jardim América, em Novo Progresso, pegou fogo, causando um incêndio de grandes proporções, estava atingindo as casas vizinhas até que foi controlado pelos bombeiros.

O fogo ocorreu na madrugada de do dia (11/05/2025). Após apuração do caso pelas policias civil e militar, constatou que o principal suspeito era o ex-companheiro da vítima.

As forças de segurança se uniram para realizar o esclarecimento dos fatos, ouvindo vítimas, testemunhas e realizando a perícia do lugar para identificar o suspeito.

Assista ao vídeo abaixo:

A polícia saiu em diligencia para prender o suspeito, quando por volta das 19h40min do dia 11 de maio de 2025 (mesmo dia do crime) a Policia Militar foi acionada por populares informando que o indivíduo que teria ateado fogo na residência da senhora Antônia Gomes Pereira por volta das 03h00min da madrugada estaria em frente a agência dos Correios, nas proximidades do Peixotinho, em diligencia no local o acusado Genivaldo Chaves Saldanha, de 42 anos ao avistar a viatura tentou se evadir, mas logo alcançado. Que o acusado foi algemado para segurança da guarnição e conduzido até a delegacia de polícia civil para procedimentos cabíveis. Conforme relatos da vizinhança o suspeito ateou fogo com a intenção da ex-companheira estivesse dentro da casa, por sorte não havia ninguém dentro da residência no momento do fogo. Houve danos material.

O incêndio aconteceu na Rua América aos fundos da conveniência Cabral no bairro Jardim América em Novo Progresso.

O homem vai responder pelo crime de incêndio em casa habitada e pode ser condenado a uma pena de oito anos de reclusão.

