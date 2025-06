Homem é preso suspeito de matar ex-namorada após chamá-la em palco de festa de Santo Antônio, na Paraíba

Suspeito de feminicídio (de amarelo) aparecem em transmissão do evento no momento em que subiu ao palco para fazer um pedido a vítima — Foto: Reprodução/YouTube/Governo de Solânea

Homem teria subido no palco da Festa de Santo Antônio de Solânea para fazer pedido de reconciliação. Segundo a polícia, o suspeito esperou a vítima passar pelo caminho de casa e a atacou com uma faca.

Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (12), no município de Solânea, na Paraíba. O suspeito é o ex-namorado dela. O crime aconteceu após uma festa de Santo Antônio na cidade, onde o suspeito chegou a subir no palco e pediu ao cantor que chamasse a mulher para tentar uma reconciliação em público, mas ela não apareceu. Ele foi preso ainda no local do crime.

A vítima foi identificada como Vitória Régia Ferreira de Lima, de 32 anos. O suspeito é Adailton Silva dos Santos. Eles tiveram um relacionamento de, aproximadamente, dois meses, e estavam separados há alguns dias.

De acordo com a Polícia Civil, após sair da festa, o homem esperou a vítima passar pelo caminho de casa e a atacou. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito avança sobre a vítima. Ela ainda tenta correr, mas ambos caem no chão.

Após o crime, segundo a Polícia Civil, o suspeito voltou para casa, trocou de roupa e retornou ao local do crime. Quando a Polícia Militar chegou, ele foi conduzido à delegacia.

A polícia informou que, em um primeiro momento, o homem não confessou o crime. No entanto, diante das evidências, ele acabou admitindo a autoria.

Momentos antes do crime, o suspeito subiu ao palco de uma festa de Santo Antônio que acontecia na cidade e pediu ao cantor que chamasse a vítima para tentar uma reconciliação. O cantor perguntou há quanto tempo os dois estavam juntos, e o suspeito respondeu que estavam separados há alguns dias. A mulher não atendeu ao pedido.

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Guarabira. A audiência de custódia do suspeito acontece na tarde desta quinta-feira (12).

VEJA VÍDEO:

Fonte: g1 PB e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/06/2025/11:56:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...