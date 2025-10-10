Homem é preso suspeito de roubar pássaro avaliado em quase R$ 30 mil no Maranhão

Homem é preso suspeito de roubar pássaro avaliado em R$ 30 mil no Maranhão — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Suspeito foi preso na quarta-feira (8) em Pinheiro, cidade a 333 km de São Luís. Com o auxílio de uma arma de fogo, o homem teria roubado o pássaro após entrar em um estabelecimento comercial do município.

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) prendeu, na quarta-feira (8), em Pinheiro, a 333 km de São Luís, um homem suspeito de roubar um pássaro, da espécie Curió, avaliado em aproximadamente R$ 30 mil.

O crime aconteceu em 18 de julho deste ano, no bairro Fomento, em Pinheiro. De acordo com a Polícia Civil, com o auxílio de uma arma de fogo, o suspeito invadiu um estabelecimento comercial e roubou o pássaro.

O animal era registrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ação foi registrada por câmeras de segurança que permitiu a identificação do suspeito.

Segundo a polícia, o homem possui um extenso histórico de crimes com condenações por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Diante das provas e do nível de periculosidade, um mandado de prisão preventiva foi expedido.

O homem foi preso e encaminhado a Unidade Prisional, onde vai permanecer à disposição da justiça.

