Homem é preso suspeito de se passar por representante do Governo da Bahia e aplicar golpes — Foto: Polícia Civil do Pará

Suspeito foi detido em Belém, no estado do Pará. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentava como uma pessoa influente, com contatos em órgãos públicos e empresas e oferecia vagas de emprego em troca de dinheiro.

Um homem foi preso em flagrante, na segunda-feira (13), suspeito de aplicar golpes e cometer estelionatos na Bahia e no Pará. A prisão foi realizada em Belém.

De acordo com a corporação, o suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista que havia sido contratado por ele e também afirmou ter sido vítima. No momento da prisão, o homem não reagiu.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará, o suspeito vinha sendo investigado por diversos crimes de estelionato. A vítima mais recente no estado foi o diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

Para ganhar a confiança da vítima, o homem se apresentou como representante do governo da Bahia e membro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. Ele dizia atuar na organização de eventos oficiais nos dois estados, incluindo ações ligadas à COP 30, que será realizada em Belém.

Com esse argumento, ele convenceu a vítima a assinar um suposto contrato de locação de imóveis e veículos no valor de R$ 275.550. Em seguida, afirmou que precisava de um adiantamento de cerca de R$ 80 mil para garantir o local do evento, prometendo devolver o valor assim que recebesse um repasse do governo baiano.

Ainda conforme a polícia, o suspeito também pediu um empréstimo pessoalde R$ 40 mil, alegando que devolveria a quantia após desbloquear R$ 800 mil que estariam retidos no banco.

A vítima fez o pagamento, mas o homem desapareceu em seguida. Diante disso, o diretor registrou um boletim de ocorrência, o que deu início às investigações.

Na Bahia, a Polícia Civil de Juazeiro instaurou um inquérito para investigar outros crimes atribuídos ao suspeito. Conforme a PC, ele se apresentava como uma pessoa influente, com contatos em órgãos públicos e empresas e oferecia vagas de emprego em troca de dinheiro.

O homem alegava poder acelerar processos seletivos ou agilizar exames admissionais mediante pagamento. Após receber o dinheiro das vítimas, desaparecia.

A delegada titular da unidade informou que até o momento três pessoas foram ouvidas, mas o número total de boletins de ocorrência registrados contra o suspeito ainda não foi divulgado.

O homem segue preso nem Belém, onde permanece à disposição da Justiça. As polícias civis dos dois estados estão trocando informações para dar continuidade às investigações e apurar o alcance dos golpes aplicados pelo suspeito.

Fonte: g1 BA e TV São Francisco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/15:13:28

