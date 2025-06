Homem é preso suspeito de tentativa de abuso sexual contra criança em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na tarde de sábado (14), na 38ª rua, no bairro Irajá.

Um homem foi detido por populares no final da tarde de sábado (14), na 38ª rua, no bairro Irajá, em Itaituba, sob suspeita de tentativa de abuso sexual contra uma criança. De acordo com relatos, o suspeito teria abordado a vítima, uma menina de aproximadamente seis anos, e removido suas roupas antes de ser interrompido.

A criança, em estado de choque, teria procurado ajuda em uma residência próxima, onde relatou o ocorrido. O pai da menina foi informado e, ao localizar o suspeito, derrubou-o da bicicleta em que estava. Moradores então se reuniram no local e contiveram o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Há ainda relatos de que o homem teria fotografado a vítima. Populares solicitaram que ele desbloqueasse o celular para verificação. O caso está sob investigação, e o suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

