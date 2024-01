Homem é preso transportando quase 100 quilos de cocaína

A prisão aconteceu durante patrulha da Polícia Tática Rodoviária.

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (29), enquanto transportava quase 100 quilos de cocaína dentro de um veículo, no Km 324 da rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo.

A abordagem ao condutor do veículo aconteceu durante uma patrulha realizada por Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal de Paranaíba, do Mato Grosso do Sul.Com o motorista foram encontrados 93 tijolos de cocaína, que dá o equivalente a 98,9 quilos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem foi preso por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Jales.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2024/18:03:50

