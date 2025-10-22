Homem é procurado após matar colega de trabalho a facadas no Pará

Foto: Reprodução | Segundo informações de testemunhas, o crime ocorreu após uma discussão entre os dois, que ingeriam bebidas alcoólicas momentos antes do ocorrido.

A Polícia Civil do Pará procura um homem identificado apenas como Miguel, acusado de matar a facadas o colega de trabalho Edson Jairo Nascimento da Silva, no sábado (18), no município de Tailândia, localizado na região nordeste do Estado.

Segundo informações de testemunhas, o crime ocorreu após uma discussão entre os dois, que ingeriam bebidas alcoólicas momentos antes do ocorrido. Durante o desentendimento, Miguel teria desferido uma facada no peito da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após o crime, o acusado fugiu e, até o momento, não foi localizado. Miguel e Jairo trabalhavam juntos em uma fazenda situada próxima à vicinal Chumbo Grosso, onde o homicídio foi registrado por moradores da região.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do crime e solicitou a realização de perícias no local. Diligências estão em andamento para tentar localizar o autor.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas à Delegacia de Tailândia pelo número (91) 99218-5677, com garantia de sigilo total.

Fonte: Portal Debate e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...