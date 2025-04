Homem é soterrado por grãos de soja e morre em armazém no MT

(Foto: Reprodução) – Após a retirada, o corpo foi entregue a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) para realização dos procedimentos cabíveis.

A vítima trabalhava como operador de secador no armazém

Um homem identificado como Gean José dos Santos, de 37 anos, morreu após ser soterrado por soja dentro de silo de grãos, no município São José do Xingu (a km de Cuiabá), nessa segunda-feira (31).

Segundo a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 17h e é tratado como morte a esclarecer sem indício de crime. A vítima trabalhava como operador de secador no armazém.

Conforme relato da PJC, no fim do expediente, quando os colegas de trabalho estavam deixando o local, sentiram a falta dele. Neste momento, notaram que a escotilha do depósito de grãos estava aberta e os equipamentos de proteção (cinto e capacete) estavam pendurados.

Os colegas procuraram por Gean e resolveram escoar a soja do interior do secador. Com a diminuição da quantidade de soja, encontraram o corpo do trabalhador.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e acionou o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h, para realizar a retirada do corpo já sem vida. O corpo foi resgatado na madrugada desta terça-feira (1º), por volta das 1h40. A vítima morreu de engolfamento.

Após a retirada, o corpo foi entregue a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) para realização dos procedimentos cabíveis.

