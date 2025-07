Homem é surpreendido por sucuri às margens do rio Jamanxim em Novo Progresso; vídeo impressiona

Novo Progresso (PA) – Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp da região de Novo Progresso mostra o momento em que um homem identificado como Silvano é surpreendido por uma cobra sucuri às margens do rio Jamanxim.

As imagens foram gravadas pelo próprio Silvano e mostram a tensão do momento: a serpente, de grande porte, está enrolada firmemente em sua perna. Mesmo com o susto, Silvano consegue manter a calma, segura a cabeça do animal e tenta se desvencilhar da cobra, evitando movimentos bruscos.

Durante o vídeo, o homem faz um alerta para quem costuma frequentar o local. Ele pede atenção redobrada a banhistas e pescadores que acessam as margens do rio, especialmente em épocas de calor, quando os animais costumam sair para se aquecer e caçar.

Apesar do momento dramático, Silvano conseguiu se livrar da sucuri sem ferimentos graves. A situação serve de alerta sobre a presença de animais silvestres na região e a necessidade de cuidados ao entrar em matas e cursos d’água.

A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das maiores cobras do mundo e, embora ataques a humanos sejam raros, pode reagir de forma agressiva quando se sente ameaçada.

Veja vídeo:

