Homem é suspeito de aplicar golpe em ganhadores de premiação; prejuízo pode chegar a R$ 100 mil

Ao longo dos anos, diversas personalidades influentes na sociedade local já foram premiadas pelo Prêmio Líder | Foto: Deivison Rezende

Segundo a denúncia, ao invés de transferirem os valores para a conta bancária da empresa responsável pelo evento, os premiados acabavam enviando os pagamentos para uma chave cadastrada em nome do suspeito.

O proprietário do Prêmio Líder, Edson Santo, procurou a Redação do Portal Debate no início da noite desta quinta-feira (27) para relatar que um ex-funcionário do evento teria desviado dinheiro ao utilizar uma chave Pix pessoal para receber pagamentos dos participantes do baile de gala da premiação. Segundo a denúncia, ao invés de transferirem os valores para a conta bancária da empresa responsável pelo evento, os premiados acabavam enviando os pagamentos para uma chave cadastrada em nome de um terceiro.

O esquema teria ocorrido durante a organização da premiação, que acontece em casas de festas de alto padrão nos municípios por onde passa. O ex-colaborador era responsável pela área financeira e, segundo Edson, se aproveitou da função para redirecionar os valores sem autorização. A fraude foi descoberta recentemente, e desde então o funcionário não foi mais localizado.

Edson Santo informou que pretende registrar uma queixa formal e levar o caso à Justiça. Segundo ele, os desvios causaram um prejuízo estimado em R$ 100.000 apenas neste mês. A organização do evento está tomando medidas para evitar novos casos semelhantes e reforçando a orientação sobre os canais oficiais de pagamento.

O Prêmio Líder é uma das principais premiações voltadas para empresários e profissionais liberais no Brasil. A organização do evento recomenda que os participantes sempre confirmem os dados bancários antes de realizarem pagamentos e que procurem os canais oficiais em caso de dúvidas, devendo reportar qualquer movimentação suspeita.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2025/07:31:00

