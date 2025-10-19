Homem é vítima de abuso sexual enquanto dormia em via pública, em Santarém

Foto: Reprodução | Um homem foi vítima de abuso sexual na madrugada de sábado (18), na Rua Frei Gaspar, bairro Floresta, em Santarém. De acordo com informações, ele estaria dormindo em uma calçada após ingerir bebida alcoólica.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem se aproxima da vítima e comete o ato. O abuso teria começado por volta das 4h50 e durado cerca de 20 minutos, até que a vítima acordou.

O suspeito, que ainda não foi identificado, chega a fazer gestos convidando a vítima a acompanhá-lo antes de sair do local.

A Polícia não foi acionada no momento do fato. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAM) de Santarém.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2025/19:12:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...