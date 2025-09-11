Homem em situação de abandono e vulnerabilidade é resgatado no Pará

Foto: Reprodução | Segundo a titular da Sedh, Larissa Martins, o caso se enquadra como crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal Brasileiro.

Um homem, de 54 anos, que vivia em situação de extrema vulnerabilidade social no bairro do Jurunas, em Belém, foi resgatado por servidores da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (Sedh), na terça-feira (9). A operação foi realizada com o apoio das equipes Defesa Civil de Belém, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendendo denúncias feitas por vizinhos em redes sociais.

Abandonado pela família, o homem foi encontrado em condições insalubres, debilitado por sequelas de três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e sem qualquer assistência. Ao chegar ao local, as equipes constataram que o homem vivia há cerca de três anos em uma casa com acúmulo de lixo, ausência de iluminação, dejetos espalhados pelo chão e estrutura física comprometida. O cenário revelava negligência extrema e risco sanitário. Paralisado de um lado do corpo devido aos AVCs, o senhor estava totalmente dependente e havia sido deixado à própria sorte pela família.

Após o resgate, o homem foi levado pelo Samu ao Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti para atendimento médico emergencial, em seguida, o homem será encaminhado para um abrigo ou instituição de longa permanência, onde possa receber os cuidados necessários com dignidade.

Segundo a titular da Sedh, Larissa Martins, o caso se enquadra como crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal Brasileiro. A Prefeitura já registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e a Defesa Civil acionará o Ministério Público para apuração e responsabilização criminal dos familiares. “A família vai responder criminalmente por sua condição. O abandono de incapaz é crime”, reforçou Larissa Martins.

Este é o terceiro resgate realizado pela Sedh em situações semelhantes. Em 29 de agosto, uma ação conjunta com a Defesa Civil Municipal resgatou um idoso que vivia em condições insalubres no bairro do Tapanã, também após denúncia de vizinhos. O homem foi levado para um abrigo.

Outro caso ocorreu há dois meses, quando quatro crianças foram resgatadas em situação de abandono no bairro do Mangueirão e encaminhadas para um novo lar.

Fonte: Agência Belém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/09:29:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...