Homem embriagado é flagrado abusando de jumenta; “tarado” está envolvido com dividas, empréstimo e troca cartão de crédito por cachaça

(Foto:Reprodução) – Um crime inusitado e revoltante foi registrado na manhã desta terça-feira (20) no interior do México. José Timóteo, de 52 anos, foi flagrado por dois moradores abusando sexualmente de uma jumenta em uma estrada de terra conhecida como Estrada da Vargem.

Segundo testemunhas, o homem estava completamente embriagado. Ele foi contido até a chegada da polícia e conduzido à delegacia local. A jumenta, conhecida na região, passa bem e foi levada para cuidados em uma propriedade próxima.

Acusado usava cartão de crédito para comprar bebida e estava atolado em dívida

Moradores relataram que José Timóteo vive uma rotina marcada por alcoolismo, dívidas acumuladas e empréstimos informais. “Ele já entregou o cartão de crédito para o dono do bar da vila como garantia. Também pegava dinheiro emprestado para comprar pinga e não pagava ninguém”, contou uma vizinha.

Além do cartão de crédito, ele já teria trocado benefícios sociais por garrafas de cachaça, o que agrava ainda mais sua situação financeira. “É um retrato do abandono e da miséria, mas não podemos normalizar crimes assim”, desabafou um líder comunitário.

Caso levanta alerta sobre saúde mental, pobreza e uso indevido de recursos

Especialistas apontam que, por trás do ato criminoso, há um grave problema social. “O uso do dinheiro público, muitas vezes mal fiscalizado, e a ausência de políticas de saúde mental agravam situações como essa”, disse o professor Teo aranguez, que acompanha projetos sociais na região.

Justiça vai investigar uso de cartão e histórico de empréstimos

A justiça já solicitou a análise do histórico financeiro do acusado, incluindo o uso de cartões de crédito, possíveis empréstimos bancários e sua relação com programas assistenciais.

Florentina será acolhida por moradores da região

A jumenta resgatada, símbolo de resistência entre os moradores, foi adotada por um vaqueiro local. “Ela vai ter vida boa agora. Já sofreu demais carregando peso, agora merece sombra e água fresca”, disse o novo dono do animal.

Fonte: manciolimaemfoco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/05/2025/07:32:44

