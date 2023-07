Homem encontra cobra viva enrolada em brócolis comprado em mercado

No Reino Unido, cliente encontra cobra aninhada no caule de brócolis comprado em mercado local (Foto: Donovan Linton (Via Metro)

Neville Linton, de 63 anos, descreveu a experiência como “assustadora”

O britânico Neville Linton, de 63 anos, encontrou uma cobra viva enrolada dentro de um brócolis que havia comprado em um mercado de West Midlands, centro do Reino Unido. Em relato, o cliente descreveu a experiência como “assustadora”.

Após a compra, Neville guardou a sacola com brócolis na geladeira. Em determinado momento, precisou retirar o vegetal para fazer uma refeição e deu de cara com o réptil aninhado próximo ao caule.

“Foi muita sorte eu não ter deixado o brócolis na cozinha ou ela estaria solta em casa. Isso teria sido um grande risco para nós, porque temos duas pessoas vulneráveis morando aqui”, contou o idoso em entrevista.

De acordo com o jornal local, Sky News, a rede de mercado ‘Aldi’ ofereceu uma compensação pelo susto e risco da situação. No entanto, Neville pede mais diante dos riscos que o filho deficiente e a sogra vulnerável correram com o animal dentro de casa.

Em nota, a rede de mercado local pediu desculpas pelo incidente. “Estamos investigando este incidente isolado e pedimos desculpas ao senhor Linton por nossos altos padrões habituais não terem sido cumpridos”.

O réptil, identificado como uma cobra-de-escada (Rhinechis scalaris), é comum nas regiões europeias e não possui veneno, mas dá uma mordida dolorida em casos de ameaça. A espécie foi encaminhada a um parque local e ambos estão seguros.

Fonte O Liberal

