Homem encontrado amarrado e com perfurações no abdômen, em Santarém (PA)

Com perfurações no abdômen e pés amarrados, homem foi deixado em rua do bairro Amparo, em Santarém — Foto: Reprodução / Redes sociais

Após ser deixado na Rua do Rosário, o homem gritava por socorro e pedia água.

Um homem identificado como Thiago Lobato, encontrado amarrado na Rua do Rosário, bairro Amparo na noite de domingo (21), foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Aberto Tolentino Sotelo com várias perfurações no abdômen.

Era por volta das 20h quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. A informação repassada por populares era de que um homem que estava com os pés amarrados e também o pescoço, gritava por socorro e pedia água.

A guarnição de serviço foi até o local e encontrou o homem com machucados no rosto e perfurações no abdômen. O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos.

A suspeita inicial é de que o homem tenha sido vítima “disciplina” do tráfico de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Até a última atualização desta reportagem o HMS não havia divulgado boletim do quadro clínico de Thiago Lobato.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

