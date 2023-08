Homem envenena esposa e duas crianças com bolinhos de chuva

José Jorge Alves da Silva, de 52 anos, é preso por envenenar esposa e duas crianças (Foto:Reprodução/Correio Braziliense).

Após comerem os bolinhos de chuva, as vítimas começaram a manifestar sintomas agudos de intoxicação, como ardor na garganta, sonolência e dores. O suspeito foi preso.

Um homem de 52 anos foi preso por suspeita de envenenar com bolinhos de chuva a própria esposa, de 36 anos de idade, o filho dela e um colega da criança, ambos com 8 de anos. O caso ocorreu no último domingo (27) em Riacho Fundo II, no Distrito Federal.

O suspeito, chamado José Jorge Alves da Silva, preparou os bolinhos de chuva envenenados na residência da família e deu para a mulher e as duas crianças, que tempos depois começaram a manifestar sintomas agudos de intoxicação, como sonolência, ardor na garganta e dores abdominais.

Devido a gravidade do quadro em que se encontravam, as vítimas buscaram assistência média na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Riacho Fundo II.

As investigações iniciais revelaram que, um dia antes do episódio, o suspeito adquiriu uma caixa de clonazepam, tranquilizante pesado conhecido comercialmente como Rivotril. “A compra foi confirmada por um funcionário da farmácia, que mencionou a venda do medicamento sem a devida prescrição”, relatou o delegado Lúcio Valente, à coluna Na Mira, do site Metrópoles.

José, então, utilizou as medicações como um dos ingredientes dos bolinhos de chuva. Os agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investigaram a casa das vítimas e encontraram uma cartela vazia de Rivotril, o que levou a especulação de que o suspeito teria utilizado 30 comprimidos no preparo do lanche.

A mulher recebeu alta da UPA e está se recuperando em casa. As crianças permanecem sob observação no Hospital Regional do Guará.

A adulta estava em um relacionamento com o suspeito há quatro anos e pediu medidas protetivas de urgência e mostrou interesse em adentrar no Programa Viva Flor, da Secretaria de Segurança Pública, que é um aplicativo de sistema de segurança preventiva para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que estejam sob o resguardo de medida protetiva de urgência.

Além disso, ela relatou às autoridades que já havia sofrido abusos por parte do suspeito e mencionou tentativas anteriores de separação. José foi autuado em flagrante por feminicídio tentado e duas tentativas de homicídio. Ele ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Gabriel Bentes/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2023/15:49:07

