Homem escapa da morte pela segunda vez em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Segunda tentativa de homicídio contra a mesma vítima mobiliza a Polícia Militar; suspeitos seguem foragidos

Na noite desta segunda-feira (25), por volta das 22h, um homem foi alvo de vários disparos de arma de fogo na esquina da Rua 24 de Março com a Rua do Arame, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um suspeito, que seguia em uma motocicleta, atirou diversas vezes contra a vítima, que conseguiu se desviar e não foi atingida, dispensando atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo informações, os acusados estavam em uma motocicleta Honda Bros preta e azul, sendo dois indivíduos, ambos usando capacete. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e realizou rondas nas imediações, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

A vítima relatou que já havia sofrido uma tentativa de homicídio há três dias e acredita que os crimes possam estar relacionados a uma facção criminosa. O homem foi orientado a registrar ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, mas até o momento não havia comparecido à unidade policial em Parauapebas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/15:20:45

