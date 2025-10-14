Homem esfaqueia esposa no Pará e mãe esconde vítima para evitar prisão do filho

Foto: Reprodução | Mulher ficou ferida por horas sem atendimento. A mãe do agressor foi presa por omissão de socorro e favorecimento pessoal

Uma jovem, conhecida como Larissinha, foi esfaqueada pelo companheiro no município de Vitória do Xingu, no sudoeste paraense, nesta segunda-feira (13). Após o ataque, a mãe do agressor escondeu a vítima ferida para evitar que o filho fosse preso em flagrante. A mãe foi presa e a polícia realiza buscas no entorno do local para localizar o suspeito.

Vídeos registrados por populares mostram que o crime aconteceu no bairro Alegria, e por volta das 21h17 da noite o suspeito estava sendo procurado.

Segundo informações da Polícia Militar, vizinhos acionaram as autoridades após ouvirem gritos e pedidos de socorro vindos da casa por volta das 20h30. Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos pela mãe do suspeito, que afirmou que não havia ninguém na residência e que o casal teria saído após uma briga. A versão foi desmentida horas depois, quando os agentes encontraram a jovem ferida escondida em um cômodo da casa.

O suspeito fugiu logo após o crime e a mãe dele foi presa em flagrante por omissão de socorro e favorecimento pessoal, crimes previstos no Código Penal. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

