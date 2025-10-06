Homem estupra neta e outras cinco crianças da família, no MT

Foto: Reprodução | Homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável na forma majorada.

O inquérito policial instaurado na Deddica identificou cinco vítimas, todas com menos de 13 anos e do núcleo familiar do investigado

Um homem, de 59 anos, foi preso nesta segunda-feira (06) por estuprar a própria neta e outras cinco crianças da família, em Cuiabá. O crime, que ocorria há quatro anos, foi descoberto após a menina, atualmente com 13 anos, escrever uma carta para os pais, relatando os abusos praticados pelo avô.

Segundo o relato da vítima, os fatos ocorriam de forma reiterada e iniciaram em 2021, quando ela tinha apenas 8 anos. A irmã mais velha da vítima também sofreu com os abusos praticados pelo avô quando era menor de idade.

Para garantir que não seria descoberto, o abusador ameaçava a vítima, dizendo que se o pai dela descobrisse, o mataria e consequentemente seria preso pelo crime.

As investigações iniciaram em abril deste ano e foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos de Criança e do Adolescente (Deddica). A ordem de prisão pelo crime de estupro de vulnerável na forma majorada foi expedida pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) de Cuiabá

O inquérito identificou cinco vítimas, todas com menos de 13 anos e do núcleo familiar do investigado, configurando crime de estupro de vulnerável na forma majorada em razão da continuidade delitiva.

Diante dos fatos, foi representado pelo mandado preventiva, que foi deferido pela Justiça e cumprido no local de trabalho dele, em Várzea Grande.

Após ter o mandado de prisão cumprido, ele foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Repórter Mt e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/17:07:18

