Homem fantasiado de “Chaves” é preso com maconha em transporte alternativo

Foto: Reprodução | A Polícia Militar prendeu, na última sexta-feira (12/09), um homem de 24 anos que estava fantasiado de “Chaves” e transportava maconha dentro de um veículo de transporte alternativo na cidade de Miguel Pereira, no Centro-Sul do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, o veículo fazia a linha Japeri x Arcozelo quando foi abordado durante uma fiscalização. Os agentes desconfiaram da atitude do passageiro que vestia a clássica roupa do personagem mexicano e decidiram realizar a revista. Ao ser questionado, o jovem admitiu que estava com drogas para consumo próprio e entregou voluntariamente dois cigarros artesanais de erva seca prensada, semelhante à maconha.

O caso foi registrado na 96ª DP (Miguel Pereira). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito chega à delegacia caracterizado e imitando o personagem. A cena rapidamente chamou a atenção da internet.

VEJA VÍDEO:

