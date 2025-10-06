Homem faz denúncia sobre açaí adulterado

Foto: Reprodução | Caso foi em Manaus e consumidor lamenta prejuízo financeiro e também à saúde

Um caso de açaí adulterado chamou atenção de internautas, nesta semana. O caso foi registrado na última terça-feira (30), em Manaus, no Amazonas.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o usuário que preferiu não se identificar resolveu denunciar o açaí contaminado com papelão e papel higiênico, práticas consideradas irregulares na comercialização do fruto.

O homem ainda alerta sobre comprar açaí de forma barata e irregular, o que pode acarretar em problemas financeiros e também para a saúde. A dica é estar atento a textura do produto que está sendo comercializado.

A venda de açaí com substâncias irregulares é crime sanitário, com multa e até cadeia.

Em fevereiro deste ano, uma operação envolvendo a Prefeitura de Belém e demais órgãos sanitários resultou na apreensão de 17 pontos de açaí, sob alegação de comercialização irregular.

O fruto precisa ter licença sanitária e de outros órgãos para ser comercializado, de forma livre. A maioria dos estabelecimentos usa a técnica do branqueamento, que serve para retirar impurezas do fruto e deixá-lo mais saudável.

