Homem foge algemado de viatura da Polícia Civil a caminho do presídio no Pará

A Polícia Civil do Pará registrou, na manhã desta segunda-feira (2), a fuga de um preso durante a transferência para o Complexo Prisional de Marabá. O detento, identificado como Charles de Souza Silva, havia sido autuado em flagrante por agressão contra a companheira no domingo (1º) e escapou da viatura enquanto era conduzido pelos investigadores.

De acordo com boletim de ocorrência, Charles foi algemado com os braços para trás e colocado no compartimento traseiro (xadrez) da viatura policial nº 3442. Durante o trajeto, nas proximidades da Fazenda Eventos, após a Vila São José, os agentes ouviram um barulho e, ao verificarem pelo retrovisor, constataram que o preso havia forçado a tampa do compartimento e conseguido abrir a estrutura.

Os investigadores pararam imediatamente o veículo, mas o detento já havia deixado a viatura e corria, ainda algemado, em direção a uma área de mata nas proximidades. As algemas estavam à frente do corpo no momento da fuga, o que indica possível manobra realizada pelo próprio preso durante o trajeto.

Equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e policiais penais chegaram ao local para reforçar as buscas, sem sucesso na localização. A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE-Carajás) também foi acionada e realizou varredura com drone, mas não encontrou o foragido.

A parte da tampa removida da viatura foi localizada por um motorista na BR-230 e entregue na Delegacia. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da fuga e realiza diligências para recapturar Charles de Souza Silva.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/07:32:16

