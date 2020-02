Homem foge de ameaças no Amapá, mas é morto a tiros em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Divisão de Homicídios de Santarém, Jefferson já tinha antecedentes criminais por roubo e que essa ligação dele com criminosos de Amapá será investigada.

No Pará, ele começou a trabalhar em pequenas funções e, segundo a família, estava afastado de atividades criminosas. Na noite deste domingo, Jefferson saiu da casa onde morava com a irmã dizendo que ia até a outra rua e voltava logo. Pouco depois, um vizinho veio avisar que ele havia sido baleado e morto.

Os policiais contaram que ele precisou sair do estado vizinho porque, segundo parentes, estaria sofrendo ameaças de morte, por conta de dívidas com criminosos daquele estado.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Jefferson morava em Macapá, capital do Amapá, mas há cerca de um mês, passou a morar com uma irmã em Santarém.

You May Also Like