Homem foragido do sistema penal é morto a tiros dentro de casa em Santa Izabel do Pará

(Foto: Reprodução) – A esposa da vítima também estava na residência e presenciou o crime, mas não foi ferida.

Um homem identificado como Jorge Passos Santos, mais conhecido como “Bomba”, foi morto a tiros na madrugada de terça-feira (26), em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. O crime ocorreu dentro da casa da vítima, no loteamento do Vale da Porangaba, quando dois homens armados invadiram o imóvel. Segundo as informações iniciais, Jorge estaria foragido do sistema penal.

Os relatos preliminares são de que o homicídio aconteceu por volta de 01h. Dois homens armados chegaram de moto e invadiram a casa onde a vítima estava. A dupla de suspeitos disparou várias vezes contra Jorge, que morreu no local. A esposa da vítima também estava na residência e presenciou o crime, mas não foi ferida. Os executores fugiram sem levar nenhum objeto.

Conforme informações policiais, Jorge tinha várias passagens pela polícia por envolvimento em crimes como tráfico de drogas e roubo. Além disso, também estava evadido do sistema penitenciário. Testemunhas teriam relatado aos agentes que Jorge havia se mudado recentemente para a cidade, pois antes residia no município de Bujaru com a família. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/16:46:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...