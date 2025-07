Homem forja próprio sequestro e manda foto amarrado e encapuzado ao pai pedindo ‘resgate’ de R$ 180 mil no Paraná, diz delegado

Segundo delegado, filho forjou a foto do sequestro para enganar o pai. — Foto: Polícia Civil (PC-PR)

Ele foi preso e vai responder pelo crime de extorsão. Dono da casa onde ele estava também foi detido. Caso aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná.

Um homem de 31 anos forjou o próprio sequestro e mandou uma foto amarrado e encapuzado ao pai pedindo um “resgate” de R$ 180 mil. O caso aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná. As informações são do delegado André Garcia.

Após o pai, de 54 anos, denunciar o suposto sequestro do filho à Polícia Civil (PC-PR), o falso cativeiro foi encontrado nesta sexta-feira (4), e os policiais descobriram que se tratava de uma mentira. O homem foi preso e o dono da casa onde ele estava também. Os dois vão responder pelo crime de extorsão – que tem pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

De acordo com o delegado, o pai foi informado sobre o suposto sequestro do filho na última segunda-feira (30). Ele recebia fotos de um homem amarrado, encapuzado e com marcas de sangue, como forma de pressioná-lo a pagar a quantia.

Os “sequestradores” ameaçavam que, se o valor não fosse pago, o filho poderia ser morto ou ter algum membro do corpo cortado. O homem chegou a oferecer R$ 40 mil, mas o valor não foi aceito pelo grupo.

Ele chegou a dizer que levantaria a quantia até a próxima semana, mas foi orientado por um conhecido a procurar a polícia. O caso foi registrado na quinta-feira (3).

“Ele passou as informações e fomos investigar imediatamente, considerando o caso como um sequestro. Em menos de 24 horas, nós descobrirmos quem estava mandando as mensagens e onde ele estava, que era o falso cativeiro onde ele foi fotografado. Para a nossa surpresa não era um sequestro e sim uma farsa, que caracteriza o crime de extorsão com a participação do próprio filho”, explicou o delegado.

Garcia contou que o homem foi encontrado deitado na cama e usando o celular. O aparelho era o mesmo usado para conversar com a família e pedir os valores. O falso cativeiro ficava na zona rural de Cambira.

Ele e o dono da casa – que também estava no local no momento da chegada da polícia – foram presos. O delegado informou que outras duas pessoas foram identificadas como participantes do crime, mas até o momento não foram encontradas.

O filho prestou depoimento, mas segundo o delegado, ele insistiu na versão de que tinha sido sequestrado Disse ainda que tinha sido sequestrado por policiais militares do estado de São Paulo e que estava sendo vigiado por drone.

Garcia explicou que o homem é usuário de cocaína e a suspeita é de que uma dívida com traficantes tenha motivado o crime. Para proteger a identidade do pai, que foi vítima do crime, a polícia não divulgou os nomes dos envolvidos.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná.

Fonte: g1 PR e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/10:36:16

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

