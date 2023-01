Homem invade asilo e estupra duas idosas na Paraíba

As imagens foram analisadas pelas autoridades e o acusado foi identificado e preso em casa. (Foto: | Reprodução/ WhatsApp).

A movimentação do suspeito nos corredores do abrigo foi registrada por câmeras de segurança. As imagens são muito violentas e por isso não serão exibidas aqui.

Um caso de estupro contra duas idosas de um asilo chocou as autoridades policiais da Paraíba na madrugada do último sábado (14). Toda ação do suspeito foi registrada por câmeras de segurança do abrigo, que fica no município de Uiraúna, no Sertão da Paraíba.

Um homem de 31 anos foi preso, suspeito de ter cometido a violência sexual contra duas aposentadas portadoras de Alzheimer que estavam internadas na casa de repouso.

De acordo com a Policia Militar, por volta das 1h da madrugada, o homem invadiu o abrigo pelo telhado. Ele tentou quebrar câmeras do circuito de segurança do local, mas os equipamentos permaneceram em funcionamento e registraram imagens do suspeito caminhando pelos corredores do asilo.

As imagens foram analisadas pelas autoridades e o acusado foi identificado e preso em casa.

“Ele foi autuado em flagrante por crime de estupro, podendo pegar de oito a 15 anos de prisão. O suspeito já se encontra na Cadeia Pública de Uiraúna, onde aguarda decisões da Justiça”, disse o delegado Ilamilton Simplicio em entrevista a imprensa.

Ainda segundo o delegado, as vítimas foram duas mulheres de 60 anos e outra 78 anos, que tem Alzheimer. Elas foram levadas para o Hospital Regional de Cajazeiras para receberem atendimento médico. (Com informações portalcorreio.com).

Jornal Folha do Progresso em 18/01/2023/09:47:34

