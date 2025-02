Homem invade campo e agride menino de 10 anos com “pontapé” durante partida de futebol

Foto: Reprodução | De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelos pais da vítima, o agressor afirmou em depoimento que assistia ao jogo do lado de fora do campo quando o menino teria dado um chute em uma garota que jogava com as crianças.

Um homem de 42 anos invadiu um campo de futebol e agrediu um menino de 10 anos com uma ‘voadora’ durante uma partida infantil em Piraúba, Minas Gerais. O episódio ocorreu no último sábado (15) e foi registrado por uma câmera de monitoramento no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelos pais da vítima, o agressor afirmou em depoimento que assistia ao jogo do lado de fora do campo quando o menino teria dado um chute em uma garota que jogava com as crianças. Uma testemunha também relatou ter visto essa suposta agressão.

Nas imagens divulgadas, é possível ver o momento em que o homem avança contra a criança e a agride. No entanto, o vídeo não mostra o suposto chute do menino na garota citada pelo agressor.

Ainda no depoimento prestado à polícia, o homem alegou que não se lembrava do que aconteceu e disse que teria apenas ‘trombado’ em alguém no momento da confusão.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ubá, onde os envolvidos foram ouvidos e liberados. As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Guarani.

O registro policial não esclareceu se o agressor possui algum vínculo com a menina que teria sido chutada pelo menino. Apesar da violência da cena, ninguém precisou de atendimento médico.

