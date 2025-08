Homem invade casa da ex-namorada armado e rouba eletrônicos, dinheiro e joias em Marabá

Foto:Redes Sociais | O caso mobilizou agentes do 34º Batalhão da Polícia Militar, que conseguiram localizar e prender o suspeito nessa terça-feira (05).

Um homem, identificado como Douglas Souza da Silva, de 31 anos, foi preso após invadir a residência de sua ex-namorada armado e realizar um assalto na noite da última segunda-feira (04/06), por volta de 20h30, no bairro Belo Horizonte, em Marabá, sudeste do Pará.

O caso mobilizou agentes do 34º Batalhão da Polícia Militar, que conseguiram localizar e prender o suspeito no dia seguinte.

Douglas aguardou a chegada da vítima escondido próximo à residência. Assim que ela entrou em casa, ele a abordou com uma arma de fogo e forçou a entrada no imóvel. Mesmo com parte do rosto coberta por uma camisa, a mulher reconheceu o ex-companheiro.

Dentro da casa, sob ameaça, o indivíduo roubou uma televisão de 55 polegadas, uma caixa de som JBL, um relógio dourado, um smartwatch, um iPhone 15, uma quantia em dinheiro e algumas joias.

Em seguida, fugiu do local em um Fiat Argo vermelho, de placa PNX-5102, veículo que havia sido alugado em uma locadora de Marabá.

A Polícia Militar foi acionada e deu início às buscas. Após confirmar que o carro utilizado na fuga estava em nome do suspeito, os policiais iniciaram diligências com o apoio da própria família de Douglas, que colaborou fornecendo informações sobre possíveis locais onde ele poderia estar escondido.

O homem foi localizado na tarde dessa terça-feira (05), na Avenida Castelo Branco, no Núcleo Cidade Nova.

Durante a abordagem, inicialmente negou envolvimento no crime, mas acabou confessando a autoria ao ser encontrado com R$ 3.000,00 em espécie, quantia que admitiu ter obtido com o roubo. Uma pulseira dourada também foi encontrada com ele e reconhecida pela vítima.

A arma usada no crime e os demais objetos roubados ainda não foram localizados. Familiares confirmaram aos policiais que viram Douglas circulando com o veículo utilizado no assalto e que ele chegou a visitar parentes após o crime.

Posteriormente, o indivíduo foi apresentado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal Brasileiro. O suspeito possui antecedentes criminais e já cumpriu pena por outros delitos.

Ele será transferido para o Complexo Penitenciário de Marabá, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/06:00:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...