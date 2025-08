Homem invade casa de shows com carro no bairro da Cidade Velha, em Belém

Homem invade casa de shows com carro em Belém — Foto: Redes Sociais

Estabelecimento informou que ninguém ficou ferido. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 3.

Um homem invadiu uma casa de shows com um carro na madrugada deste domingo (3), no bairro da Cidade Velha, em Belém. Ninguém ficou ferido, segundo publicou a casa de show nas redes sociais.

Vídeos mostram o momento da confusão e o desespero de frequentadores do local, bastante conhecido na capital paraense.

De acordo com relatos de testemunhas, antes da invasão, o homem teria cometido importunação sexual contra uma mulher. Após a recusa dela, ele teria a agredido fisicamente, o que deu início a uma confusão generalizada. A informação não foi confirmada pela polícia.

Nas redes sociais, a casa de show publicou uma nota lamentando o ocorrido e disse que o suspeito foi retirado do local pela equipe de segurança, mas retornou momentos depois, visivelmente alterado, e dirigiu seu veículo em direção à entrada do espaço, destruindo parte da estrutura e avançando contra o público de forma agressiva.

“A situação foi prontamente controlada pela equipe da casa, que agiu com rapidez e cuidado. A polícia foi imediatamente acionada, e o agressor foi detido pelas autoridades competentes”, informou o espaço, em nota publicada nas redes sociais.

A casa também ressaltou que repudia todo e qualquer tipo de violência e não compactua com agressão e importunação sexual. Ainda segundo o estabelecimento, não houve feridos, apenas pessoas que passaram mal e foram atendidas pela brigada e posteriormente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado para atendimento médico. O veículo foi apreendido e o caso está sob investigação pela Divisão de Crimes Funcionais (Dcrif).

O g1 tentou em contato com as Polícias Civil e Militar para mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno até a publicação da reportagem.

