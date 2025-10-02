Homem invade casa e ataca ex-mulher no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | O suspeito foi preso pela Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de Paragominas, região sudeste do Pará, realizou nesta segunda-feira (29) a prisão em flagrante de um homem pelos crimes de ameaça e vias de fato contra sua ex-companheira.

Segundo a vítima, o homem entrou em sua casa após arrombar a janela no momento em que ela saiu para buscar a filha na escola. A mulher pediu que o indivíduo saísse do local, mas ele se recusou. Ela se dirigiu ao quarto e foi seguida pelo ex-companheiro que começou a atacá-la.

O indivíduo ainda a ameaçou de morte caso ela não o aceitasse de volta. Para acalmá-lo, a mulher concordou em voltar e se dirigiu à delegacia assim que conseguiu sair da residência. Os policiais foram ao encontro do homem que recebeu voz de prisão em flagrante e já está à disposição da Justiça. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/13:02:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...