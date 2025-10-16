Homem invade casa e mata ex-mulher a facadas no MT

Foto: Reprodução | Crime ocorreu na noite dessa terça-feira (14), na cidade de Nova Lacerda, na casa em que a vítima morava.

Gabriella da Fonseca Moura, 36 anos, foi assassinada a facadas na noite dessa terça-feira (14), dentro de casa, na cidade de Nova Lacerda (a 542 km de Cuiabá). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, identificado como Rafael Rodrigues, 32 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe foi acionada por volta das 20h para atender a ocorrência. Uma equipe do Pronto-Atendimento da cidade também foi acionada, esteve no local. Na casa, as equipes encontraram a vítima caída com diversos ferimentos de faca pelo corpo. A equipe médica constatou a morte de Gabriella. A equipe também constatou que o óbito foi causado por arma branca (faca).

A cena foi isolada para realização dos trabalhos da Polícia e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Testemunhas contaram que ouviram uma discussão e na sequência ouviram gritos vindo da casa. Eles também relataram que viram o homem, aparentemente ferido, deixando a cena do crime.

O homem, que tinha um ferimento no tórax, pediu socorro em uma casa. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da cidade. Rafael está internado sob custódia da polícia.

A filha da vítima relatou que o casal já estava separado e não morava mais na mesma casa. Ela também contou que o homem ameaçava constantemente a vítima.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/11:35:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...