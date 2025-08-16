Homem investigado por agredir esposa em Tailândia é preso no Maranhão

Foto: Reprodução | A prisão ocorreu no Maranhão. As imagens da agressão circularam na internet.

O homem investigado por agredir a esposa na presença do filho em Tailândia, nordeste do estado, foi preso nesta sexta-feira (15/8), em Açailândia, no Maranhão. A prisão teve a participação da Polícia Militar do Maranhão, da Delegacia de Tailândia, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí e da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, sudeste paraense. O crime ocorreu no dia 3 deste mês, mas as autoridades só tomaram conhecimento do ocorrido na última terça (12/8). As imagens da agressão circularam na internet.

“Nós tomamos conhecimento de um episódio de violência doméstica através de vídeos e imagens que passaram a circular nas redes sociais, na noite da última terça-feira (12). Desde então, a equipe da Delegacia de Tailândia passou a diligenciar para apurar a veracidade das agressões, os envolvidos e as circunstâncias do fato. Os policiais foram até a residência da vítima, onde foi possível confirmar o crime e identificar o agressor”, informou o delegado Erivaldo Campelo, titular da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí.

Por não se tratar de flagrante, já que as agressões ocorreram no dia 3 de agosto, a autoridade policial representou à 1ª Vara de Tailândia pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida. “A partir das diligências, foi descoberto o paradeiro do agressor, que fugiu para o Maranhão. Os policiais solicitaram o apoio operacional da PM local, e lograram êxito no cumprimento do mandado”, acrescentou o delegado.

O preso foi encaminhado a uma delegacia no Maranhão, onde passou pelos procedimentos cabíveis, e está à disposição da Justiça. Quaisquer informações sobre violência doméstica podem ser repassadas de forma anônima e gratuita pelo Disque-Denúncia, número 181, para a atendente virtual “Iara”, pelo WhatsApp (91) 98115-9181, ou pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam Virtual), no endereço https://deamvirtual.pc.pa.gov.br/violencia_contra_mulher/

