Homem investigado por desviar mais de R$3 milhões de contas públicas é capturado em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Ao longo das diligências, foi identificado o grupo criminoso que realizava os golpes e que foi responsável por desviar mais de R$3 milhões oriundos de contas bancárias.

Nesta terça-feira (8), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra um indivíduo pela prática do crime de estelionato virtual. O mandado de prisão é oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná e ação da PCPA aconteceu através do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá, unidade vinculada ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), em apoio a Polícia Civil do Paraná (PCPR), que coordenou todas as investigações sobre o caso e sobre os suspeitos.

As investigações sobre o caso iniciaram em 2023, quando a PCPR identificou que diversos valores haviam sido desviados de forma fraudulenta das contas bancárias dos municípios paranaenses de Doutor Camargo, Iporã, São Manoel do Paraná, Roncador e Paranapoema.

Ao longo das diligências, foi identificado o grupo criminoso que realizava os golpes e que foi responsável por desviar mais de R$3 milhões oriundos de contas bancárias. Dessa forma, a PCPR solicitou apoio das Polícias Civis de diversos estados, em ação integrada, para dar prosseguimento ao trabalho e localizar os envolvidos.

As investigações também resultaram na identificação de um dos métodos que os suspeitos utilizavam para realizar a prática criminosa. Os indivíduos se passavam por funcionários de empresas vinculadas a instituições bancárias, entrando em contato com as vítimas e responsáveis financeiros dos municípios.

A Polícia Civil do Pará conseguiu identificar um dos suspeitos envolvidos no crime na região de Marabá. Ele foi preso e conduzido até a Seccional de Polícia Civil para as medidas necessárias.

As investigações prosseguem nos nove estados para desarticular as organizações criminosas que praticam crimes como estelionato virtual, identificar e prender suspeitos. Qualquer informação que possa colaborar com o caso pode ser feita através do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e não é necessário identificar-se.

