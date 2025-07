Homem já condenado por tentativa de homicídio é preso novamente após esfaquear cunhada em Santarém

João Mota dos Santos foi agredido por populares após esfaquear a cunhada Larissa da Silva; ambos foram levados ao HMS — Foto: Reprodução / Redes sociais

Caso aconteceu na quarta-feira (16), no bairro Amparo. Após o crime, suspeito foi agredido por populares.

Um homem que já responde por tentativa de homicídio ocorrida em 2016, condenado a 11 anos de reclusão, voltou a ser preso em Santarém, oeste do Pará, nesta quarta-feira (16) após esfaquear a cunhada no bairro Amparo.

Identificado como João Mota dos Santos, 40 anos, o homem que estava bastante alcoolizado, foi localizado pela Polícia Militar na rua Vitória Régia, momentos depois de ter cometido o esfaqueado e ter sido agredido fisicamente por populares revoltados com a situação.

A vítima identificada como Larissa da Silva, foi se abrigar na casa de um vizinho, após ser ferida à faca no peito. O crime aconteceu na residência onde ela mora com o marido, que é irmão do suspeito, na Rua Ituqui.

De acordo com informações da guarnição da Polícia Militar, após ser capturado, João Mota precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo em razão de estar muito machucado. A cunhada dele, esfaqueada no peito durante um discussão familiar, também foi encaminhada ao HMS.

Condenação por tentativa de homicídio

De acordo com informações da PM, já havia um mandado de prisão em aberto contra João Mota por crime de tentativa de homicídio qualificado.

Em 6 de agosto de 2016, ele teria tentado tirar matar Fernando do Nascimento Lima com golpes de terçado que atingiram a cabeça e o braço da vítima. Pelo crime, João Mota foi julgado pelo júri popular e condenado a 11 anos de reclusão.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

