Homem joga água quente em criança e é espancado no Jorge Teixeira

Menino foi atingido no ombro – Foto: Freepik

Um homem de 48 anos foi preso espancado e preso após jogar água quente em uma criança de 6 anos, em uma casa localizada na Av. Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, em Manaus na madrugada desta quinta-feira (18).

Segundo a polícia, o acusado é padrasto da mãe do menino, que presenciou o momento do crime e acionou uma viatura. Na ocasião, ela relatou à equipe que o homem pegou uma panela de água que estava fervendo no fogão e atirou no ombro esquerdo da criança.

O motivo do ataque não foi divulgado, mas o ato causou revolta entre os vizinhos e o suspeito acabou sendo agredido a pauladas por eles. Os policiais precisaram acionar o Samu para socorrer tanto a vítima, quanto o padrasto da mãe.

Após o atendimento médico, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e o homem foi autuado por lesão corporal.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/09/2025/11:09:26

