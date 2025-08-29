Homem joga droga no rio ao perceber chegada da Polícia na área do Mercado do Peixe em Santarém; três foram presos

Abordagem aconteceu na orla de Santarém — Foto: Redes Sociais

De acordo com a PM, agentes da segurança pública chegaram ao local após denúncias anônimas.

Um homem jogou drogas no rio Tapajós em Santarém, no oeste do Pará, ao perceber que seria abordado pela Polícia Militar na área do Mercado do Peixe, na orla da cidade. Além dele, outros dois homens acabaram sendo presos por envolvimento com o tráfico de drogas. O caso aconteceu por volta das 20h30 de quinta (28).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes da segurança pública receberam denúncias anônimas indicando que três homens estavam comercializando drogas no local.

Ainda segundo a PM, um dos suspeitos apresentou resistência no momento da prisão. Com os três homens os policiais encontraram drogas e dinheiro em espécie. Dois homens foram presos por tráfico de drogas e um por resistência.

Os três homens foram levados para a 16ª Seccional, onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA

