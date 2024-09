Homem joga pedra e ameaça candidato a prefeito de morte em bar de Alta Floresta no Mato Grosso; agressor foi preso

O jornalista e candidato a prefeito de Alta Floresta, Welerson de Oliveira Dias (PL), conhecido como Oliveira Dias, foi agredido e ameaçado de morte por um homem de 46 anos enquanto fazia campanha eleitoral em um bar da cidade. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (9) e o agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, Dias estava no bar “Flor de Paca” quando o suspeito jogou uma pedra em sua direção e proferiu ameaças de morte, afirmando que pegaria uma arma de fogo e o mataria caso ele passasse em frente à sua residência.

À polícia, o prefeito afirmou que tomará medidas legais contra o suspeito, dizendo que se sentiu ameaçado e intimidado pelo suspeito.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem. Durante a prisão foi agressivo e insultou os oficiais com palavrões como, “filho da puta, seus otários, pau no cú, desgraça de PM’s” e fez ameaças de morte.

Segundo a PM, foi necessário o uso de algemas para conter o homem, que estava visivelmente embriagado. Ainda de acordo com o B.O., o suspeito consumiu bebidas alcoólicas, entorpecentes e medicamentos controlados.

