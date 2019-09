Homem leva tiro, suspeito é capturado e acabam presos por estupro e tentativa de homicídio no Pará

Um responderá por estupro e o outro por tentativa de homicídio. Prisões aconteceram na sexta-feira (20) em Oriximiná.Demerson foi autuado por tentativa de homicídio e Fabiano, por estupro — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Dois homens foram presos em Oriximiná, no oeste do Pará, depois de um deles dar entrada no hospital ferido com um tiro e cortes de facão. As prisões aconteceram na sexta-feira (20).

De acordo com a polícia, Fabiano da Silva da Conceição deu entrada no hospital por volta das 22h30 de quinta-feira (19) e uma equipe acionou uma guarnição para colher informações sobre como a vítima havia sido alvejada.

O homem informou o nome do suspeito identificado como Demerson Almeida da Silva, morador de uma fazenda localizada no Ramal do BEC. Ao ser questionado sobre a motivação, Fabiano disse que seria ciúmes.

A polícia seguiu para a fazenda, mas o suspeito não estava no local. Entretanto, na manhã de sexta-feira Demerson compareceu à delegacia e durante o interrogatório disse que Fabiano havia abusado sexualmente da sua esposa, por isso ele atirou nele.

Depois de a polícia confirmar os fatos, o delegado deu voz de prisão a Fabiano por estupro e a Demerson por tentativa de homicídio. Ambos estão à disposição da justiça.

O tiro disparado por Demerson era de fabricação caseira. A arma foi apreendida.

