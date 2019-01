Homem mais velho do mundo morre aos 113 anos no Japão

Masazo Nonaka faleceu enquanto dormia em sua casa, informaram veículos de imprensa locais.

Imagem de arquivo de Masazo Nonaka em Ashoro, na ilha japonesa de Hokkaido, em 10 de abril de 2018. — Foto: Reuters

O japonês Masazo Nonaka, que com seus 113 anos era considerado o homem mais velho do mundo, morreu neste domingo (20) enquanto dormia em sua casa, informaram veículos de imprensa locais.

O falecimento aconteceu na cidade de Ashoro, na ilha de Hokkaido, no extremo norte do país, segundo confirmaram seus familiares, que disseram que se deram conta de sua morte quando foram acordá-lo.

“Estamos tristes pela perda desta grande figura. Até ontem, ele estava como sempre, e faleceu com dignidade e sem causar nenhum problema”, disse sua neta Yuko a veículos de imprensa japoneses.

Segundo a família, Nonaka, que se deslocava em cadeira de rodas, gostava de assistir a duelos de sumô na televisão, lia os jornais diariamente e banhava-se uma vez por semana em um manancial de águas termais.

Recorde

O ancião recebeu o recorde do Guinness por ser o homem mais velho do mundo no dia 10 de abril do ano passado.

Masazo Nonaka nasceu em 25 de julho de 1905 em Ashoro, a mesma cidade na qual faleceu hoje. Sua esposa, Hatsuno, com quem teve cinco filhos, morreu em 1992.

O Japão já registrou vários recordes de pessoas mais longevas do mundo. O homem que chegou à idade mais avançada no mundo todo foi o japonês Jiroemon Kimuro, que faleceu em 12 de junho de 2013 aos 116 anos.

Já entre as mulheres, o recorde é da francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos e 164 dias.

No entanto, a pessoa com a idade mais avançada que vive ainda hoje é outra japonesa, Kane Tanaka, que tem 116 anos e 18 dias.

Por G1

