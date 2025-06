Engenheiro agrônomo mata esposa, esfaqueia filha de 7 anos e tenta suicídio em MT

Foto: Reprodução |Uma terapeuta de 42 anos foi morta e a filha dela, de 7 anos, foi internada em estado grave após terem sido esfaqueadas pelo marido dela e pai da criança, Daniel Frasson, nesta terça-feira (24), em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, segundo a Polícia Militar. A mulher foi identificada como Gleici Oliboni. Após o crime, Daniel, que é engenheiro agrônomo, tentou se matar.

o guarda civil municipal Geovane Romão disse que estima que as vítimas tenham sido atingidas com pelo menos sete facadas.

Já o 2° Sargento da Polícia Militar, Wellington Dalbem, informou que a criança e o suspeito estão internados na sala vermelha do hospital — área de atendimento emergencial, destinada a pacientes em estado crítico —recebendo atendimento médico. "Ainda não temos muitas informações sobre o fato, o porquê e como ocorreu a situação. O rapaz tentou contra a vida da própria família e agora vamos aguardar o trabalho de investigação para elucidar o caso e saber o real motivo dessa situação", explicou. A polícia informou que Gleici foi encontrada já morta na cama do casal, com várias marcas de perfuração de faca na região do peito e pescoço. Na casa, havia vestígios de sangue pelo corredor da casa e diversos cômodos estavam revirados, indicando que a vítima lutou contra o agressor. O crime foi atendido pelas equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

