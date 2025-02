Homem mata a facadas genro que o repreendeu por beijar neto na boca

Foto: Reprodução | Segundo a PMES, o suspeito chegou em casa alcoolizado e beijou o neto na boca. Após ser repreendido pelo ato, esfaqueou o pai da criança

Um homem, de 44 anos, foi preso por suspeitas de matar o genro, de 28 anos, a facadas após ser repreendido por dar um beijo na boca do neto de nove meses. Na ocasião, o suspeito estava alcoolizado e o crime ocorreu em Córrego do Café, zona rural de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (23/2).

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), quando a guarnição chegou ao local, recebeu a confirmação da morte da vítima pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi morto após ser atingido na região do peito e a identidade dele não foi informada.

Em relato aos policiais, a esposa da vítima disse que o seu pai chegou à residência alcoolizado e foi em direção ao neto. Após isto, ele deu um beijo na boca do bebê e, ainda segundo a mulher, o marido repreendeu a atitude do sogro, solicitando que ele não fizesse isso novamente, pois a criança estava doente.

Irritado, o avô desferiu um tapa no rosto do bebê e o pai, ao ver a agressão contra o filho, tentou afastar o sogro. Em seguida, o homem pegou uma faca e atingiu o próprio genro com um golpe no peito, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Outro homem que estava no local se aproximou para apaziguar a confusão, mas foi ferido no braço com a faca.

Após o crime, o homem fugiu do local, mas acabou sendo localizado e preso pela PM e encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e por estupro de vulnerável. Em seguida, o indivíduo foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ainda segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, o corpo será liberado para os familiares.

