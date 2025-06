Homem mata a própria mãe com golpes de foice no Pará

Lourença da Conceição ainda teria sido socorrida por familiares após o ataque cometido pelo filho, mas não resistiu aos ferimentos. | Reprodução

Antônio Santos da Paz foi preso em flagrante; o caso teria tido início após uma discussão entre Antônio e sua companheira.

Apesar de ser uma localidade aparentemente tranquila, a zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, foi abalada por uma tragédia familiar na manhã da última quinta-feira (5).

Lourença da Conceição foi brutalmente assassinada pelo próprio filho, Antônio Santos da Paz, que utilizou uma foice para cometer o crime dentro da residência da família. O caso teria tido início após uma discussão entre Antônio e sua companheira.

Segundo relatos de testemunhas, quando Lourença tentou intervir na briga, ela bateu na cabeça do filho com um cabo de vassoura para tentar acalmar os ânimos. A atitude da mãe enfureceu ainda mais Antônio, que teria saído da casa para pegar a foice.

Percebendo o perigo, Lourença trancou a porta para se proteger, mas o filho conseguiu arrombar o imóvel e desferiu diversos golpes contra a vítima. A mulher ainda chegou a ser socorrida por familiares após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos.

Tentativa de fuga e prisão do agressor

Relatos apontam que, após cometer o crime, Antônio tentou fugir do local, mas foi capturado pelos próprios moradores da região. Os vizinhos o agrediram e o mantiveram amarrado até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, Lourença frequentemente pedia ao filho para que parasse de beber, o que gerava discussões constantes entre eles. O alcoolismo pode ter sido um fator agravante que contribuiu para a escalada de violência, resultando no feminicídio.

A Polícia Civil informou ao DOL que o suspeito foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia de Novo Repartimento, onde foi preso em flagrante por feminicídio. O caso segue em investigação.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/14:43:44

