Homem mata cachorro a pauladas no MT

Foto: Reprodução | O criminoso alegou que “sacrificou” o animal porque ele já estava debilitado.

Um homem de 55 anos foi preso, nesse sábado (27), após matar um cachorro a pauladas no meio da rua em Várzea Grande. O caso, atendido pela Guarda Civil Municipal (GMVG), foi registrado no bairro 15 de Maio.

Conforme o registro da ocorrência, populares avistaram o criminoso agredindo o animal em uma rua de terra. Com isso, eles acionaram a Guarda Civil, que foi até o local e encontrou o animal sem vida. Em conversa com testemunhas, a guarnição foi informada que o homem havia fugido em uma bicicleta.

Com base nas informações, as equipes deram início às buscas e conseguiram localizar o assassino próximo a um posto de combustíveis na região da Rodovia dos Imigrantes. Ele ainda tentou fugir da Guarda, mas acabou detido.

Aos agentes, o criminoso contou que o cachorro já estava debilitado e que teria levado o animal para o local com o objetivo de sacrificá-lo e abandonar o corpo, o que também é considerado crime ambiental.

Diante da confissão, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi lavrado boletim de ocorrência e o caso entregue ao delegado de plantão.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/08:39:23

