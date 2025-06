Homem mata colega de trabalho por causa de caixa de som durante confraternização de empresa

Foto: Reprodução | Uma confraternização entre colegas de trabalho terminou em tragédia no último domingo (22), na cidade de Selvíria, em Mato Grosso do Sul. Ariovaldo Rodrigues Marcelino, de 43 anos, foi morto a facadas durante uma discussão com um colega de trabalho. O suspeito do crime, identificado como Aldo Ibarra, de 40 anos, foi preso em flagrante.

Segundo relato da esposa da vítima, os dois homens estavam consumindo bebidas alcoólicas no local de trabalho, onde ocorria

o encontro festivo da empresa. Em determinado momento, eles iniciaram uma discussão por conta de uma caixa de som, que acabou se tornando o estopim para o crime.

De acordo com as informações, Aldo sacou uma faca e esfaqueou Ariovaldo, que chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto

Após o crime, Aldo fugiu do local, mas foi rapidamente localizado pela Polícia Militar. Durante a abordagem, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, onde deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil.

A polícia segue investigando o caso, e testemunhas da confraternização devem ser ouvidas nos próximos dias. Até o momento, a defesa do suspeito não foi localizada para comentar o caso.

Fonte: Portal Toca News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/09:00:11

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

