Homem mata companheira com facada no pescoço e é encontrado morto em Pacajá
Foto:Reprodução | O caso ocorreu na madrugada deste domingo (28), na rua Maranhense, bairro Tozzeti
Uma mulher foi assassinada pelo próprio companheiro e, em seguida, ele foi encontrado morto, na madrugada deste domingo (28), em Pacajá, no sudeste do Pará.
O crime ocorreu por volta de 0h30, na rua Maranhense, bairro Tozzeti. A vítima, identificada como Edilene de Araújo da Conceição, foi encontrada deitada sobre uma cama, com um ferimento no pescoço causado por arma branca.
De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime foi Valdinei Francisco de Souza, companheiro de Edilene. Após atacar a mulher, ele telefonou para familiares relatando o ocorrido e afirmando que também atentaria contra a própria vida. Pouco depois, o homem foi localizado sem vida dentro da residência.
Ainda segundo informações preliminares levantadas pela polícia, o casal havia reatado o relacionamento há poucos dias e, na noite anterior, consumiu bebida alcoólica. A Polícia Científica realizou a perícia no local, fez a remoção dos corpos e vai realizar os exames de necropsia. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do feminicídio e da morte do suspeito.
