Homem mata ex com golpe de pedaço de espelho no pescoço

(Foto: Reprodução) – A execução foi cometida em um estacionamento, entre dois carros, toda a cena foi filmada.

Um homem foi preso em flagrante após matar a ex-mulher, de 40 anos, com golpes de pedaços de espelho. O crime aconteceu nessa segunda-feira (25), em Coronel Fabriciano, na região do Vale do Aço (MG).

A execução foi cometida em um estacionamento, entre dois carros, toda a cena foi filmada. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o homem aparece agachado atrás de um veículo cometendo o crime.

Após o assassinato, o agressor abandona a cena do crime com as mãos cobertas de sangue. Horas depois, ele foi encontrado pelos policiais militares, próximo à rodoviária da região.

Para a polícia, o homem confessou o crime em depoimento e disse ter combinado um encontro com a mulher horas antes do assassinato.

Ele foi levado para a delegacia, autuado pelo feminicídio e permanece à disposição da Justiça.

